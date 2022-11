Morto al Villa Scassi uno dei ragazzi ustionati nell’esplosione nell’appartamento di Molini di Triora

Tutti e cinque erano ricoverati presso Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi, reparto d’eccellenza della Sanità Ligure. Nemmeno l’impegno h24 dei sanitari specializzati è bastato a salvargli la vita: aveva ustioni sul 60% del corpo

«Asl3 comunica che purtroppo uno dei cinque ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi è deceduto, nonostante l’impegno e l’abnegazione profusa dall’equipe impegnata 24h, per le gravi complicanze dovute all’estensione delle ustioni, oltre il 60% della superficie – si legge in una nota della Asl .. Asl3 e tutto lo staff medico e infermieristico si stringe alle famiglie in questo tragico momento. Si ricorda che dei cinque pazienti ricoverati tre sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di rianimo. Permane per tutti la prognosi riservata».

I cinque ragazzi erano rimasti gravemente ustionati nell’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime a nome suo e di tutta la Giunta regionale profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei cinque giovani ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi a seguito dell’esplosione avvenuta in un appartamento a Molini di Triora. “Abbiamo appreso con dolore che uno dei ragazzi non ce l’ha fatta, nonostante l’abnegazione dei medici e di tutto il personale sanitario – ha detto Toti – Alla famiglia della vittima le nostre più sentite condoglianze”.

