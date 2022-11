Code in autostrada per lavori e incidenti in sopraelevata, la settimana della viabilità comincia in salita

Traffico anche sulle strade urbane. Sulla strada Aldo Moro auto contro un guard rail e un motociclista caduto in direzione levante, trasportato poi al Galliera. La società Autostrade aveva avvertito diffondendo il calendario dei lavori e delle possibili criticità della viabilità, che continueranno per tutta la settimana

La situazione in autostrada

A10

GENOVA PRA’ – VOLTRI – Coda (Dal Km 10.7 – Direzione: Ventimiglia)

Coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

ALBISOLA – VARAZZE – Coda (Dal Km 36.4 – Direzione: Genova)

Coda di 2 km tra Albisola e Varazze per lavori

VARAZZE – CELLE LIGURE – Coda (Dal Km 26.8 – Direzione: Ventimiglia)

Coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori

A26

OVADA – VOLTRI – Code a tratti (Dal Km 29.9 – Direzione: Genova Voltri)

Code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

VOLTRI – MASONE – Coda (Dal Km 0 – Direzione: Gravellona Toce)

Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori





