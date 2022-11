Chiusa la rampa di accesso da via Albareto verso l’Aeroporto per problemi strutturali

Resterà chiusa almeno per tutta la serata e la notte in attesa di decisioni in merito

Giornata nera per il traffico in città. Oltre agli incidenti, tra i quali uno mortale, in città e le code per lavori in autostrada, nel tardo pomeriggio è stata chiusa la rampa di accesso verso l’Aeroporto per problemi strutturali al viadotto.

Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Sul posto la Polizia locale per la chiusura.

Il traffico a ponente è completamente paralizzato.

«Nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo viadotto di accesso all’aeroporto (Via Pionieri e Aviatori d’Italia) nel pomeriggio di oggi è emersa la necessità di accertamenti tecnici sul vicini viadotto di acceso da via Albareto – spiegano all’Aeroporto Cristoforo Colombo -. Il viadotto è stato chiuso precauzionalmente in attesa di verifiche, che richiederanno indicativamente 24 ore. Nel frattempo l’accessibilità all’aeroporto è comunque garantita attraverso via della Superba».

