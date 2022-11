Cercasi donatore di sangue a 4 zampe per salvare Maggie, che è stata avvelenata

Se entro oggi non si troverà un cane donatore di almeno 40 chili il povero animale rischierà di morire

Si ricerca cane donatore per trasfusione con sangue 0 NEGATIVO, 40 kg in su , di massimo 6/7 anni, in regola con i vaccini e in salute.

Contattare direttamente la padrona Angelica 334 965 1896 o la clinica veterinaria della Foce (Anicure) al numero 010593949

Gli esami per il donatore sono gratuiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...