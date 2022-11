Auto si ribalta in corso Perrone davanti all’Ansaldo, ferito estratto dal veicolo dagli operai dell’azienda. Ferito anche un bimbo

I soccorsi inviati dal 118 sono partiti in codice rosso per dinamica poi, per fortuna, declassato e giallo per entrambi i feriti coinvolti nell’incidente. Alcuni veicoli posteggiati sono stati danneggiati

L’incidente è avvenuto alle 13:15. Il 118 ha inviato l’auto medica Golf2 e le ambulanze della Croce d’Oro di Sampierdarena e dei Volontari del Soccorso della Misericordia Fiumara. I sanitari, dopo aver verificato le condizioni degli infortunati, li hanno trasportati in ospedale. Il minore è stato trasportato al Gaslini, il maggiorenne (la madre del bimbo) al Villa Scassi. A bordo viaggiava anche un altro figlio,

Sul posto sia i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’auto ribaltata e riportarla in posizione, oltre alla Polizia locale. Inevitabili i disagi alla viabilità.

