Visita a sorpresa dei Super Eroi Acrobatici al Gaslini per portare un sorriso ai piccoli pazienti

C’erano tutti, tra cui Hulk, Capitan Marvel, Spiderman, Ironman, Capitan America

Dal Gaslini arriva «Un immenso grazie ai volontari dell’associazione SEA Super Eroi Acrobatici per aver allietato i nostri piccoli pazienti. Così come per noi, “non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino” (A. Marras, Capitan Marvel SEA)».

La loro è stata una visita a sorpresa. Sono scesi dal tetto dall’ospedale, intrepidi e variopinti lottatori per assistere i bambini ricoverati al Gaslini nella più importante delle battaglie: quella contro la malattia.

[Sotto: le foto]

