Metro, ancora chiusure anticipate dal martedì al giovedì. Di fatto, da mesi, per metà della settimana il sistema di trasporto chiude poco dopo le 21

Anche questa settimana proseguiranno i lavori delle scale mobili della stazione di Principe, fermate tutte e quattro assieme invece di alternare lo stop

Prosegue il piano delle attività di ammodernamento e manutenzione serale della metropolitana. Il programma dei lavori della prossima settimana prevede la manutenzione ordinaria dell’armamento ferroviario, le prove di collaudo del sistema Wi-Fi in galleria e le attività inerenti le nuove scale mobili della stazione di Principe.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle serate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

«Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate» dice l’azienda. Di fatto, una chiusura anticipata degli impianti tre giorni su sette ormai da moltissimi mesi. Un grave disagio soprattutto per coloro che vogliono raggiungere Certosa perché il trasporto alternativo in bus impiega molto più tempo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...