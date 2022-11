Galliera, finisce un’era: si dimette Lagostena, Quaglia diventa direttore

Il consiglio dell’ospedale: «La scelta del dottor Quaglia è avvenuta sulla base di articolati criteri di selezione adottati per meglio individuare il professionista al quale affidare tale rilevante ruolo»

«Tale metodologia, voluta dal presidente l’Arcivescovo (Marco Tasca n. d. r.), condivisa con il vice presidente e il direttore generale, ha tenuto in conto l’ attuale peculiare situazione dell’Ente Ospedaliero» proseguono al Galliera, il cui cda si è riunito oggi.

Il consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Galliera ha preso atto delle dimissioni irrevocabili, per motivi personali, del Direttore Generale dott. Adriano Lagostena, a fare data dal 1º gennaio 2023.

«Al dottor Lagostena, che per quasi 18 anni ha gestito con passione, competenza e umanità lo storico ospedale di Carignano va il più sentito ringraziamento del presidente, l’arcivescovo monsignor Marco Tasca, che in questi due anni ne ha apprezzato le doti, e dei Consiglieri tutti – si legge in una nota dell’Ente -. Il C.d.A ha quindi nominato, ai sensi dell’art.9, comma 1, dello Statuto dell’Ente, all’unanimità Direttore Generale dell’Ente ospedaliero per il quinquennio 2023-2027 il dottor Francesco Quaglia, oggi direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria. Al dott. Quaglia vanno i migliori auguri del Consiglio».

Il Consiglio ha riconfermato vice presidente Giuseooe Zampini, per il triennio 2023- 2025.

Mi piace: Mi piace Caricamento...