Alluvione 2011, presidente Toti: «Non dimentichiamo le vittime e lavoriamo ogni giorno affinché non accada più una tragedia del genere»

«Angela Chiaramonte, Shpresa Djala e le figlie Gioia e Janissa, Serena Costa, Evelina Marina Pietranera. La Liguria non dimentica questi nomi, non dimentica le vittime innocenti dell’alluvione che 11 anni fa ha colpito Genova, segnandola profondamente»

«Un’alluvione di cui abbiamo le immagini drammatiche scolpite nella nostra memoria. Quelle immagini rappresentano tutto ciò che non vogliamo per la Liguria. E che ci stiamo impegnando per non vivere mai più. Oggi possiamo dire che la nostra città corre meno rischi rispetto al 2011, con la nuova copertura nell’ultimo tratto del Bisagno, con lo scolmatore del Fereggiano e con una nuova organizzazione della nostra Protezione Civile diventata modello nazionale. Il nostro impegno è quello di continuare con il grande piano di messa in sicurezza della città, con un lavoro congiunto tra istituzioni, perché una tragedia come quella di 11 anni fa non accada mai più. È l’unico modo per onorare la memoria di queste innocenti vittime». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ricordando l’alluvione che colpì Genova il 4 novembre 2011.

