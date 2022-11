Calcinacci caduto dalla sopraelevata, chiuse (e riaperte) le uscite delle Casaccie

Ancora distacchi dalla strada Aldo Moro. Nella notte sono intervenuti i Vigili del fuoco per eliminare i pezzi pericolanti

Nella notte sono rimaste chiuse dalle dalle 2 alle 3 e le due uscite delle Sopraelevata verso il centro. Sono intervenuti la Polizia locale per le chiusure e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i distacchi e accertarsi che non ci fossero rischi strutturali per la strada.

È l’ennesimo episodio di distacchi che riguarda la strada Aldo Moro. Secondo i tecnici non esiste pericolo per il transito. Si tratterebbe di distacchi di intonaco.

In copertina: foto di repertorio

