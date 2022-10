WhatsApp non funziona in tutta Italia: non connette alla rete

Problemi dalle 8:30 sia per la versione per i cellulari sia per quella per computer. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente

No, non è il vostro telefono a non funzionare. Molti utenti stanno segnalando il disservizio al siti Downdetector.

Qualche segnalazione di disservizio era arrivata anche ieri, ma i problemi si erano poi risolti.

Sotto il report pubblicato dal sito.

