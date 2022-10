Via Carrara e via Teano, il consiglio comunale vota all’unanimità dissuasori contro l’eccesso di velocità

Mozione presentata da Luca Pirondini (M5S): «Ignorate anche le strisce pedonali. Negli ultimi anni ci sono stati numerosi incidenti di cui due mortali»

La mozione “Criticità correlate all’elevata velocità e alla sosta dei veicoli in via Carrara e viale Teano” è stata presentato dal consigliere Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.

ella mozione si ricorda che «la conformazione dell’arteria fa sì che spesso i conducenti dei veicoli superino i limiti di velocità indicati dai cartelli stradali (30 km/h) ed ignorino le strisce pedonali” e che vi sono stati “numerosi incidenti, di cui due mortali negli ultimi anni in via Carrara che hanno visto coinvolti auto, moto e pedoni».

La mozione impegna Sindaco e Giunta “ad installare in via Carrara dei dissuasori in modo tale da far rispettare i limiti di velocità agli automobilisti; a garantire un efficace controllo della sosta e dei parcheggi selvaggi in via Carrara e in viale Teano, sanzionando laddove necessario, le infrazioni diventate ormai consuetudine nella zona”.

Ha risposto in aula l’assessore Matteo Campora dando parere favorevole alla mozione, che è stata approvata all’unanimità.

