Passaporti, apertura straordinaria degli uffici di Ps per gli over 60

Giovedì, dalle 10, negli uffici di corso Saffi saranno accettate 10 persone che hanno problemi “tecnologici” a prenotare online

Riscontrate alcune difficoltà da una particolare categoria di cittadini nell’effettuare le prenotazioni on line tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica), l’Ufficio Passaporti ha organizzato una apertura straordinaria dedicata agli utenti over 60 anni nella giornata di giovedì 28 ottobre, a partire dalle ore 10.00, durante la quale 10 utenti potranno accedere senza vincoli di prenotazione agli sportelli di Corso Saffi, 37 per richiedere il passaporto.

