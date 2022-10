A dare l’allarme è stata la figlia. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno stanno passando al setaccio la zona di Sant’Eusebio

Sono andate avanti per tutta la notte, salvo una breve sospensione per la pioggia, le ricerche di un anziano che ieri non ha fatto ritorno a casa. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine lo stanno ancora cercando nei dintorni di via Mogadiscio.

