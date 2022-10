Genova scelta per il Capodanno Mediaset. Toti e Bucci lo annunciano sui social

«Come ogni anno il 31 dicembre andrà in diretta su Canale 5, portando la Liguria nelle case di milioni di telespettatori e migliaia di persone in piazza De Ferrari». A condurre la serata sarà, probabilmente, Federica Panicucci

«Un progetto in cui ho creduto sin da subito con il sindaco Bucci e Agenzia In Liguria e che si è realizzato grazie all’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, che ringrazio di cuore e che ormai è un ligure doc e non perde occasione per dimostrare attaccamento alla terra dove ha scelto di vivere e crescere i suoi figli – dice il presidente della Regione Giovanni Toti -. I nostri uffici, quelli del Comune e la Camera di Commercio sono già al lavoro per sfruttare al massimo questa grande occasione. Cantanti e ospiti di primo piano, lavoro per locali, ristoranti, negozi e strutture ricettive, una vetrina eccezionale per la nostra terra. La presentatrice probabilmente sarà Federica Panicucci e presto sapremo quali super ospiti saliranno sul palco. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, finalmente la Liguria si riprende il suo Capodanno in piazza. Ed è pronta a entrare nel 2023 da protagonista».

«Decine di migliaia di persone arriveranno da tutta Italia per festeggiare l’arrivo del 2023 in piazza mentre le bellezze nella nostra città saranno trasmesse in tv a milioni di telespettatori – commenta il sindaco Marco Bucci -. Dopo gli anni della pandemia i festeggiamenti per la notte di San Silvestro ritornano in piazza in grande stile, con ospiti illustri e grandi sorprese».

