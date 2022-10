Donna tenta il suicidio gettandosi in mare dall’Isola delle chiatte, salvata da Vvf e Capitaneria

È successo ieri sera alle 22:00 al Porto Antico davanti all’Acquario. È stata recuperata bagnata ma viva

Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf4 e l’ambulanza dei Volontari del soccorso della Misericordia Fiumara che, dopo la prima visita, hanno trasportato la donna in pronto soccorso presso l’ospedale Villa Scassi per verificare le sue condizioni di salute e per la visita psichiatrica per procedere all’eventuale Tso.

