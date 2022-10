Dipendente di un ristorante ruba il cellulare a un cliente. Identificato grazie alle telecamere

Il proprietario lo aveva lasciato sul tavolo e il ragazzo, un ventenne incensurato, ha pensato bene di appropriarsene

A Carasco, i carabinieri della locale stazione, dopo una denuncia sporta da un 50 enne, a seguito di una breve indagine e anche mediante la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza privato, identificavano e denunciavano in stato di libertà per furto con destrezza in esercizio commerciale un 20 enne incensurato.

Il giovane, mentre lavorava all’interno di un ristorante, si impossessava del telefono cellulare del denunciante che aveva lasciato momentaneamente incustodito sul tavolo.

