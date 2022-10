Collezionista di multe squilibrato minaccia di sparare alla Polizia locale

Un uomo di 64 anni, residente sulle alture di Sampierdarena, ha chiamato la centrale operativa della Polizia di Stato annunciando che avrebbe sparato alla prima pattuglia di cantuné che gli fosse venuta a tiro. È stato trasportato all’ospedale Villa Scassi per le cure psichiatriche

La chiamata è arrivata poco prima delle 22 di ieri sera. L’uomo ha detto ai poliziotti che avrebbe sparato ai primi agenti della Locale che avesse incontrato. Ha al suo attivo una lunga serie di sanzioni per violazioni al codice della strada e potrebbe per questo, invece di decidere di rispettare le regole, aver sviluppato per questo l’avversione alla Polizia locale.

[Continua sotto]

Il sessantaquattrenne, al telefono, è sembrato persona squilibrata, quindi sono state inviate alcune pattuglie della Ps per accertarsi della consistenza della minaccia. L’uomo, che abita col padre invalido, non teneva in casa armi né ne aveva di registrate. Gli operatori della Polizia di Stato, verificando sul posto che l’uomo era in condizioni di agitazione psicomotoria, hanno chiamato un’ambulanza e un medico per la valutazione psichiatrica. Il soggetto è stato, quindi, trasferito all’ospedale Villa Scassi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...