All’Ikea “Riscalda la notte”: raccolta di coperte, piumoni e trapunte per le persone senza dimora

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1º novembre, nel punto vendita di Campi, l’11ª edizione dell’iniziativa. Alcuni volontari raccoglieranno i pezzi usati, che dovranno essere in buon e condizioni. A chi tra i soci Family donerà sarà consegnato un buono da 5 euro da spendere dal 15 novembre al 31 gennaio

«Coperte e trapunte non più utilizzate – recita una nota dell’azienda – potranno infatti aiutare a riscaldare la notte di chi non può contare sul calore di una casa o di un luogo sicuro per ripararsi dal freddo, grazie alla collaborazione con le associazioni locali impegnate a donare supporto alle persone che ne hanno bisogno».

In copertina: foto d’archivio.

