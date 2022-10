Lunedì nero del traffico, bloccate le strade urbane, code sulle autostrade

L’incidente in sopraelevata, con la chiusura per quasi 2 ore in entrambe le direzioni (resta chiusa ora la carreggiata a mare in direzione levante mentre è stata aperta quella in direzione ponente) a causato la paralisi totale del traffico che è partita dal centro e si sta allargando a tutta la città. La situazione alle 8:20

Alle 8:25 la Polizia locale segnala: strada Guido Rossa lungomare Canepa elicoidale forti rallentamenti a causa chiusura sopraelevata direzione levante.

Questa è la situazione alle 8:20 segnalata graficamente dal sito Aci

Sotto: la situazione sulle autostrade

A7

ALLACCIAMENTO A7/A10 – GENOVA – Coda (Dal Km 131.7 – Direzione: Genova)

Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

A10

GENOVA PRA’ – ALLACCIAMENTO A10/A7 – Coda (Dal Km 8 – Direzione: Genova)

Coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A12

GENOVA EST – ALLACCIAMENTO A12/A7 – Coda (Dal Km 4.2 – Direzione: Genova)

Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso



ALLACCIAMENTO A12/A7 – GENOVA EST – Coda (Dal Km 0 – Direzione: Rosignano)

Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso



RAPALLO – CHIAVARI – Coda (Dal Km 28.4 – Direzione: Rosignano)

Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori

24 ottobre 2022, 07:25

Mi piace: Mi piace Caricamento...