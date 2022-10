Ferrari, consigliere di Municipio, sventa furto a passeggero Flixbus e rilancia l’hub per i bus a lunga percorrenza

GenovaQuotidiana lo aveva appena intervistato per parlare della sua proposta di dare servizi e sicurezza ai passeggeri dei pullman. Stavamo ancora montando il video quando il consigliere ha sventato un furto di valigie e ha consegnato il responsabile ai Carabinieri. Anche questo fatto (i furti di bagagli alla fermata dei pullman sono frequentissimi) dimostra quanta necessità ci sia di una struttura del genere

Andrea Ferrari, consigliere leghista del Municipio del Centro Ovest, ieri se ne stava nel posteggio taxi in attesa di clienti. Fa proprio il tassista e per questo si trova spesso a osservare i disagi a cui i viaggiatori sono sottoposti. Non ci sono bagni e mancano i pubblici esercizi in zona. L’unico, un chiosco, è chiuso di notte. Manca un posto dove lasciare le valigie in sicurezza, per non parlare di altri servizi che altre città offrono vicino alla stazione dei pullman, dove spesso nascono anche attività economiche come hotel, ristoranti e bar. A Genova non c’è nemmeno una pensilina per le giornate assolate o fredde e ventose. Stando lì una mezz’oretta per l’intervista siamo stati sbranati dalle zanzare. Non c’è un cartello turistico a pagarlo oro né per il vicino Palazzo del Principe, né per l’ascensore che porta a Castello d’Albertis, né per il Porto Antico e l’Acquario.

Di giorno i furti di valigie sono un appuntamento fisso. Quando cala il sole la percezione di sicurezza si riduce ulteriormente. Eppure sono oltre 160 i pullman che ogni giorno gravitano su Genova e che portano visitatori alla nostra città.

Ferrari, domenica scorsa, stava osservando la consueta calca in mezzo alla strada per depositare le valigie nei bagagliai dei pullman quando si è accorto che un’uomo si appropriava di un bagaglio che non era il suo. Lo ha rincorso col suo passo d’atleta (è un cestista noto anche col soprannome di “Lanterna”), lo ha fermato che aveva già raggiunto l’incrocio con via San Benedetto e lo ha riportato con la valigia alla fermata dei pullman dove nel frattempo erano arrivati i carabinieri. L’uomo ha tentato di negare ogni addebito, ma era stato ripreso dalle telecamere. È stato denunciato dai militari dell’Arma. La valigia è tornata alla sua proprietaria.

Nel video potete ascoltare la proposta di Ferrari.

