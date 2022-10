Controlli dei CC nei fine settimana. Tre arresti. Denunciati due spacciatori minorenni

Oltre a due spacciatori e a un ladro, i militari dell’Arma hanno sorpreso un quindicenne e un diciassettenne in possesso di stupefacente. Denunciato anche un cinquantenne con una mazzetta occultata in auto. Veicolo che guidava senza patente

II Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, durante il trascorso fine settimana hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nella città con parti colare attenzione nel centro storico di Genova. Nel corso dell’attività sono stati impiegati 25 carabinieri in divisa e 5 in abiti civili, identificate 75 persone e controllati numerosi veicoli.

Nel corso dell’attività sono state arrestate 3 persone.

Due 20 enni gravati da pregiudizi di polizia sono stati colti in flagranza dai militari, dopo un breve pedinamento, mentre cedevano alcune dosi consistenti in “crack/cocaina” a due genovesi pregiudicati, uno de i quali percettore di reddito di cittadinanza, dietro corresponsione di due banconote da 20 €. Durante le fasi del controllo, è stata rinvenuta u’ulteriore somma di denaro (€ 750,00) provento dell’illecita attività, nonché ulteriori 3 grammi di analogo stupefacente per un totale di 8 grammi. I due venivano pertanto tratti in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e uno di essi anche per resistenza a pubblico ufficiale perché ha tentato di darsi alla fuga per sottrarsi al controllo. Entrambi sono stati ristretti nelle camere di sicurezza del comando dei Carabinieri in attesa del consueto rito direttissimo, mentre i due acquirenti sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori di stupefacenti. Denaro e stupefacente sono stati posti sotto sequestro.

Un 45enne pregiudicato è stato arrestato poiché sorpreso ad asportare una valigia dal bagagliaio di un pullman Flixbus in sosta.

Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, sono state denunciate 3 persone: – in zona Castelletto veniva fermato un 15enne che si aggirava con fare sospetto. Durante il controllo identificativo, il giovane che manifestava un atteggiamento nervoso, veniva perquisito e trovato in possesso di un unico pezzo di circa 10 grammi di “hashish”. Il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziari minorile per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Analoga sorte è toccata ad un 17 enne incensurato residente a Genova, che nella nottata è stato fermato in Bargagli, e una volta sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di alcune dosi di “hashish”. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione permetteva di rinverire e sottoporre a sequestro altra sostanza per un totale di 40 grammi già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento/pesatura e la somma in contanti di 410 € provento dell’attività di spaccio posta in essere dal minore che quindi è stato denunciato all’A.G. competente.

In entrambi i casi non si tratta di minori non accompagnati.

Un cinquantenne con precedenti di polizia, fermato in via Rosata di Genova Molassana durante un controllo stradale a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso di una “mazzetta da muratore con la testa in metallo sagomata artiginalmente” nascosta tra i sedili dell’auto del cui possesso l’uomo non ha saputo fornirne giustificazione plausibile. È stato pertanto deferito all’A.G. per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e contestate a suo carico numerose contravvenzioni al C.d.S. per guida senza patente e carta di circolazione, assenza della copertura assicurativa con contestuale sequestro amministrativo del veicolo.

