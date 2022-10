Incidente in via Brignole De Ferrari. Solo dopo ore si scopre che il ferito è grave

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 22. Un quarantenne è stato soccorso dal 118 in codice giallo a seguito della comunicazione del 112 Nue che aveva ricevuto la chiamata. Solo a mezzanotte è mezza la Polizia locale è stata avvertita, grazie alla comunicazione del Galliera, che l’uomo era in gravi condizioni e ha potuto procedere ai rilievi

Alle 22:15 il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Blu di Castelletto nella strada che dal Carmine porta all’Albergo dei Poveri. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Galliera. Non è stata avvertita la Polizia locale.

Ad avvertire la centrale operativa della Pl che il quarantenne era stato accettato al triage in codice rosso, a mezzanotte e mezza, è stato proprio all’ospedale. Come accade per tutti i codici rossi, la Polizia locale ha, a quel punto, inviato una squadra del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente. Ovviamente, non in condizioni ottimali visto che i veicoli erano stati spostati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...