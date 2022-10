Calcinacci dalla sopraelevata, intervengono i Vigili del Fuoco

È successo questa mattina all’altezza del varco Quadrio del porto (ex mercato del pesce). Sulla carreggiata si sta valutando se ci sono danni. Sul posto sia i Vigili del fuoco sia la Polizia locale Danneggiate alcune auto

Stamattina, sempre in sopraelevata, è stato segnalato un pedone sulla carreggiata poco prima delle 6. Un primo controllo non aveva permesso di trovarlo, ma, a seguito di una nuova segnalazione, la polizia locale lo ha trovato e scortato fuori dalla strada.

In seguito all’intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a distaccare tutte le parti ammalorate e al sopralluogo del geometra reperibile di Aster Strade, non sono state ravvisate altre situazioni di pericolo per cui si la Polizia locale ha ripristinato la regolare viabilità sia in corso Quadrio sia sulla strada Aldo Moro.

