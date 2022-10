Bivaccava in piazza Manzoni ma era ricercato. Arrestato dalla Polizia locale

Nelle scorse settimane cittadini e abitanti della zona avevano chiesto aiuto per la situazione di degrado in cui versava la piazza di San Fruttuoso a causa dei suoi frequentatori. Il reparto Sicurezza Urbana della PL ha intensificato i controlli e ha trovato, proprio presso i giochi dei bambini, un ubriaco che doveva scontare oltre 2 anni di carcere. È finito a Marassi

Il 6 ottobre scorso, alle 16:30, il personale della pattuglia antidegrado del reparto Sicurezza Urbana è intervenuta in piazza Manzoni, oggetto di un esposto presentato nei giorni scorsi da cittadini e commercianti della zona. Obiettivo: contrastare il verificarsi di comportamenti lesivi del decoro urbano e di contrastare l’eventuale spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, sul lato monte della piazza, in corrispondenza dei giochi dei bambini, gli operatori hanno controllato un trentaduenne che, in stato di ubriachezza, si trovava seduto su una panchina, in mezzo a numerose famiglie con bambini.

L’uomo è risultato sprovvisto di documenti, ha rifiutato di declinare le generalità e ha insultato gli agenti che, nel frattempo, avevano chiesto l’intervento di un’ambulanza perché il personale sanitario potesse verificare le condizioni di salute del soggetto (molto ubriaco) che però ha rifiutato le cure.

Il trentaduenne in stato di ebbrezza, accompagnato presso i locali della Polizia locale di piazza Ortiz e sottoposto a fotosegnalamento, è stato riconosciuto come ricercato. Sull’uomo pendeva infatti un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Genova perché deve scontare una detenzione pari a 2 anni 3 mesi e 15 giorni e pagare oltre na multa di 300 euro a causa di sentenze varie di condanna.

Il soggetto, terminati gli atti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicare le proprie generalità, oltre che sanzionato per l’ubriachezza manifesta.

