Genova Jeans, la Procura apre un fascicolo per abuso d’ufficio. Tursi dà il via alla progettazione della seconda edizione

Dopo l’indagine della Corte dei Conti, ne è stata avviata anche una dal pm Gabriella Marino, del pool “reati contro la pubblica amministrazione” guidato dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. L’edizione 2022 è stata congelata, ma non annullata. Proprio ieri, infatti, la giunta comunale ha deciso di andare avanti

La rendicontazione puntuale delle spese per le consulenze relative alla prima edizione, quella del 2021, era diventata motivo di roventi polemiche in Consiglio comunale nel corso del passato ciclo amministrativo. Gianni Crivello, dell’omonima lista (Crivello era stato candidato sindaco contro Marco Bucci nel 2017) e Alessandro Terrile del Pd erano stati autori di un fuoco di fila di interpellanze per conoscere la suddivisione esatta delle spese, dato di cui non sono riusciti a venire a conoscenza se non per la cifra totale, non il dettaglio.

L’opposizione in consiglio comunale aveva sottolineato lo scarso ritorno di pubblico e di immagine per la città a fronte di un grande stanziamento pubblico a cui hanno concorso il Comune e l’Istituto per il Commercio Estero.

Di Genova Jeans si è occupata la Corte dei Conti e per questo erano partiti gli accertamenti della Guardia di Finanza che aveva acquisito a Tursi la documentazione relativa all’evento, indagini che ora vanno avanti per conto della Procura che ha delegato gli approfondimenti proprio alla Gdf. Per ora il fascicolo aperto per abuso d’ufficio è contro ignoti.

Per quanto riguarda la passata edizione (un fiasco di pubblico visti i numeri decisamente risicati rispetto all’investimento pubblico e un ritorno mediatico pari a zero per quanto riguarda la promozione della città fuori dai confini), al di là dell’aspetto economico, roventi polemiche si erano alzate nell’ambito del commercio genovese per l’esclusione di aziende locali tradizionalmente legate al jeans a fronte dell’inclusione di imprese che storicamente non hanno mai trattato il prodotto. Polemiche anche da parte dei comitati cittadini del centro storico che si aspettavano un maggiore ritorno sul territorio e la settimana precedente, capendo che ben poco ci sarebbe stato per la loro zona, hanno minacciato manifestazioni di protesta e ottenuto, così, l’illuminazione scenografica della zona di via del Campo e del Ghetto.

Altre polemiche erano deflagrate qualche settimana fa, quando sulla pagina di Genova Jeans erano state cambiate le date della realizzazione sovrapponendole a quelle dei Rolli Days, qualcuno disse nel tentativo di cannibalizzarne i molti visitatori. Alla fine, anche alla luce dello stato di avanzamento della preparazione dell’evento, la manifestazione era stata sospesa, si disse addirittura annullata. Non era stato, però, avvertito il partner commerciale, il produttore di tessuto jeans Candiani, che quando già girava voce dell’annullamento postava sui social l’annuncio dell’evento imminente.

Genova Jeans, con la formula della prima edizione, sembrava capitolo chiuso, ma ieri nella riunione di giunta è stato deciso di cominciare a pianificare la prossima edizione, nel 2023. Nonostante tutte le polemiche e le inchieste sulla prima edizione.

