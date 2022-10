Svastiche, scritte antisemite, vilipendio alla memoria di Norma Cossetto, Gambino: «Condanniamo insieme nazismo e comunismo»

L’assessore comunale a Polizia locale e Protezione civile chiama in causa una risoluzione del Parlamento Europeo e i ragazzi della Rete Studenti medi che hanno stigmatizzato le scritte naziste invitandoli a partecipare «Tutti insieme per dire “no” agli estremismi, al nazismo, al comunismo e a tutte le ideologie antidemocratiche fermamente condannate, senza possibilità di distinzioni o giustificazionismi di sorta, dal Parlamento europeo»

Oggi più che mai cogliamo il valore della risoluzione del Parlamento Europeo del 18 settembre 2019. La comparsa di svastiche naziste sui muri del liceo Cassini, di scritte antisemite sulla serranda di un negozio, di atti di intolleranza nei confronti delle vittime delle foibe e il vilipendio della memoria di una Medaglia d’oro al valor civile, ci richiamano al dovere di combattere con tutte le nostre forze i rigurgiti del nazismo e del comunismo, per non dover più avere a che fare con “i crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo”.

Gambino si riferisce alle contestazioni avvenute ieri a Belvedere Da Passano nel corso della cerimonia promossa dal “Comitato 10 febbraio” in ricordo di Norma Cossetto, studentessa stuprata ed infoibata nel 1943 dai partigiani titini, insignita nel 2005 dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi della medaglia d’oro al Valor Civile per il grande amore di Patria e coraggio dimostrati nel momento dell’estremo sacrificio.

[Continua sotto]

«Nel solco della risoluzione del Parlamento Europeo che “condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l’umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi totalitari”, i recenti episodi verificatisi a Genova non possono lasciare indifferenti – scrive Gambino sulla sua pagina Facebook –

Per questo invito la Rete degli Studenti Medi e quanti hanno manifestato il proprio disappunto per quanto accaduto, a partecipare a un momento pubblico comune di condanna delle scritte naziste e antisemite e dell’oltraggio perpetrato da sedicenti “antifascisti” alla memoria di Norma Cossetto, vittima dei partigiani comunisti di Tito e medaglia d’Oro al merito civile. Tutti insieme per dire “NO” agli estremismi, al nazismo, al comunismo e a tutte le ideologie antidemocratiche fermamente condannate, senza possibilità di distinzioni o giustificazionismi di sorta, dal parlamento europeo»

Mi piace: Mi piace Caricamento...