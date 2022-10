Medico perse la vita durante l’alluvione, il Prefetto consegna attestato di benemerenza alla moglie

Elias Kassabji, medico di medicina generale, il 19 gennaio 2014 andò a visitare un paziente raggiungendolo a piedi attraverso una mulattiera. Al ritorno fu spazzato via da un fiume di fango. La moglie Sandra Bottazzi ha ricevuto oggi un attestato di benemerenza al Valor civile

Nella mattina di oggi, 6 ottobre 2022, il prefetto, Renato Franceschelli ha consegnato alla signora Sandra Bottazzi, vedova del medico di famiglia, dottor Elias Kassabji, l’Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile alla memoria concesso dal Ministero dell’Interno per l’abnegazione, il coraggio e l’esemplare altruismo dimostrati dal marito in occasione dell’evento alluvionale che ha violentemente colpito la Liguria nella giornata di domenica 19 gennaio 2014, e nel corso del quale il dottor Kassabji perdeva tragicamente la vita.

Il medico, in tale circostanza, nonostante la pioggia incessante e la giornata festiva partiva dalla propria abitazione nel centro di Genova per recarsi a visitare il proprio assistito, accompagnato dal padre di quest’ultimo, lasciando l’auto in un parcheggio distante 600 metri dalla dimora del paziente e procedendo, quindi, a piedi, lungo la mulattiera che portava all’abitazione.

Al rientro, ripercorrendo a ritroso il viottolo, in prossimità di un ponticello sul torrente, veniva travolto e risucchiato dalle acque del torrente per poi scomparire tra i vortici ed essere ritrovato privo di vita il giorno successivo.

Elias Kassabji, come recita l’attestato consegnato oggi alla signora Sandra Bottazzi dal Prefetto rappresenta “chiaro esempio di senso del dovere e di umana solidarietà”.

