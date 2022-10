Incendio sul ponte San Giorgio, traffico bloccato tra Genova Aeroporto e allacciamento A10/A7. Un ferito

Traffico bloccato tra il casello di Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per un veicolo in fiamme. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco

Ad andare a fuoco è stato un furgone Fiorino Fiat sul quale viaggiavano tre persone, che sono scese autonomamente dal mezzo. Una è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118 con l’auto medica Golf 5 e con l’ambulanza della Misericordia Volontari del Soccorso Fiumara. I soccorsi sono partiti in codice rosso, poi sceso a giallo, di media gravità. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. L’uomo ha riportato ustioni.

La coda, di 2 chilometri, si è allungata e ora parte da Pegli.

In A7: coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente. In A12: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Aggiornamento: la A10, dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, non è più bloccata, ma persistono i rallentamenti. La coda ha raggiunto i 3 km.

Aggiornamento da Autostrade: Alle ore 18:40 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione Genova, è stato spento e rimosso il mezzo andato precedentemente in fiamme in corrispondenza del km 1 sul ponte San Giorgio. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda, in diminuzione, in direzione Genova.

I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme hanno verificato i canali di scarico del ponte, a causa di uno sversamento di carburante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...