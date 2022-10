Esselunga a Sestri, la sinistra del Municipio accusa: «Sconto all’azienda sui parcheggi»

Secondo Partito Democratico, Lista Ariel Dello Strologo, Movimento 5 Stelle e Lista Rossoverde: «Il progetto originale prevedeva il doppio dei parcheggi gratuiti ad uso per la cittadinanza, un collegamento con la Marina di Sestri e con piazza Baracca. Non rimane traccia di tutto questo»

«Di fronte alla notizia dell’ennesimo supermercato, questa volta vicinissimo ad uno dei cuori pulsanti del piccolo commercio cittadino, ci chiediamo come cittadine e cittadini (prima ancora che come forze politiche) quale sia la visione di città della Giunta Bucci e della Giunta Municipale Pozzi – dicono i partiti di opposizione del municipio Medio Ponente -. L’apertura di qualsiasi nuova superficie commerciale in maniera invasiva senza una politica del lavoro corrispondente, comporterà solo l’ennesima desertificazione sociale ed economica. Il progetto originale prevedeva il doppio dei parcheggi gratuiti ad uso per la cittadinanza, un collegamento con la Marina di Sestri e con Piazza Baracca Non rimane traccia di nulla di tutto questo, mentre grandi aziende come Ansaldo o Acciaierie d’Italia sono in crisi ed il caro bollette sta uccidendo famiglie ed aziende. La Genova meravigliosa rischia di diventare un immenso carrello. Vuoto».

