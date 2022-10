Tre pattuglie di Polizia locale fisse in via Pré per rispondere all’Sos dei residenti

La situazione si è degradata giorno dopo giorno, per mesi. Ora i cittadini hanno paura e i turisti evitano la strada, girando sui tacchi appena arrivano

Da oggi, già da questa mattina, in risposta alle continue e numerose lamentele dovute al degrado segnalato (soprattutto spaccio e consumatori) in via di Prè la Polizia locale ha iniziato un servizio specifico di pattugliamento con l’impiego di 3 pattuglie dedicate. «Questa è la risposta dell’amministrazione per cercare di arginare il fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini» spiegano alla Polizia locale.

Articolo in aggiornamento

