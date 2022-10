Scritta antisemita su saracinesca a Marassi, la solidarietà del presidente del Municipio Guidi

Il presidente del Municipio Bassa Valbisagno :«La mia solidarietà si estende a tutta la comunità ebraica»

«Appena ho saputo del gesto indegno e intollerabile, la scritta apparsa nei giorni scorsi e subito rimossa dalla saracinesca del bellissimo negozio “Le sfumature del confetto” di via Bertuccioni ho voluto portare la solidarietà mia personale, del Municipio Bassa Val Bisagno e del Comune di Genova ai proprietari dell’attività commerciale del mio quartiere di Marassi – scrive Guidi su Facebook -. La mia solidarietà si estende a tutta la comunità ebraica genovese per questo vile gesto. Ringrazio anche in questa circostanza Roberta Toscano del Civ Nel Cuore di Marassi per il supporto che ha dato ai suoi iscritti in un momento così particolare».

