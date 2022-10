Incendio in fabbrica di carpenteria a Borzoli, spento dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio odierno, una densa coltre di fumo, ha iniziata a fuoriuscire da un capannone in via Borzoli lato Sestri Ponente

I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze sia da Multedo che dalla sede centrale. Entrati nella fabbrica di carpenteria pesante, hanno individuato l’incendio su un soppalco.

Fortunatamente nessuna bombola utilizzata per le lavorazioni è stata coinvolta e i Vigili hanno avuto ragione sulle fiamme in poco tempo. Nessuna persona è rimasta ferita, danni per lo più da fumo

Sotto: le foto

