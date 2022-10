Gli Animalisti Genovesi protestano davanti alla Regione contro l’uccisione dei cinghiali

«La Regione Liguria ha previsto un piano di abbattimento di almeno 40 mila cinghiali. Un massacro assurdo, folle, non necessario. Per colpa degli errori dell’uomo a farne le spese sono sempre esseri viventi indifesi che non hanno alcuna responsabilità»

«Terribile l’ultimo episodio di inaudita crudeltà avvenuto ieri dentro un parco a Genova, dove una famiglia di cinghiali con i propri piccoli e’ stata terribilmente catturata per essere successivamente uccisa – dicono gli animalisti -. A differenza della LAV che ringrazia il Presidente Giovanni Toti per la sensibilità verso gli animali, noi vogliamo esprimere tutta la nostra più ferma e profonda indignazione per il sangue innocente che la Regione Liguria continua a spargere sotto gli occhi di tutti i cittadini che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Le soluzioni non cruente ci sono, esistono e basterebbe applicarle anziché continuare a spargere morte».

Mi piace: Mi piace Caricamento...