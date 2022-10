Euroflora 2025, al vaglio l’ipotesi di spostarla nel parco del Waterfront di Levante

Pubblicata la manifestazione di interesse per scegliere i progettisti



E’ appena stata pubblicata la manifestazione di interesse per la progettazione di Euroflora 2025 per la selezione dei progettisti interessati a presentare un layout generale per la prossima edizione. La selezione avverrà in due fasi, la prima oggetto del bando, richiede di presentare insieme con la candidatura un breve portfolio che illustri i lavori già effettuati dallo studio o dai singoli professionisti. Considerate le caratteristiche delle floralies genovesi si fa menzione delle figure professionali che al meglio potrebbero affrontare la progettazione della 13^ edizione.

È attualmente al vaglio l’ipotesi di realizzare la manifestazione nelle aree a parco che sorgeranno a contorno del Waterfront di Levante, un grande intervento di rigenerazione urbana firmato dall’architetto Renzo Piano

Il bando, con scadenza 4 novembre, è scaricabile da:

