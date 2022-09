Si rompe l’ascensore. Disabile denuncia: «L’assistenza non interviene. Costretto a dormire in auto»

A. C., che abita in un condomino di via F. Montebruno, è disabile e si sposta su una sedia a rotelle. Denuncia di non poter raggiungere il proprio appartamento perché l’assistenza tecnica non interviene

«Ieri mattina – racconta- si è guastato l’ascensore del palazzo lasciandomi fuori di casa. Ho contattato l’assistenza dell’azienda alle 11:00 spiegando la situazione e chiedendo d’intervenire in reperibilità perché, abitando al terzo piano e non potendo salire le scale, ero bloccato fuori dal mio appartamento. A mezzanotte, dopo ripetuti solleciti, non era ancora intervenuto nessuno e sono stato costretto a dormire in macchina. Peraltro devo assumere delle medicine che non ho potuto raggiungere, senza contare la difficoltà di trovare un bagno accessibile nei locali vicino a casa. Ad oggi – 27 ore – nessuno è ancora intervenuto e, nonostante le ripetute chiamate, il customer service non è in grado di darmi tempistiche di intervento del tecnico».

Pubblicheremo il nome dell’azienda, aggiornando l’articolo, quando potremo garantire il diritto di replica: oggi è domenica e gli uffici sono chiusi.

Magari il contratto prevede intervento solo nei giorni feriali, ma comunque, in un caso così particolare, che vede protagonista suo malgrado un disabile che abita da solo, sarebbe comunque opportuno prevedere uno strappo alla regola.

