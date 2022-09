Scivola in un dirupo sul monte Penna, un altro fungaiolo soccorso. Interviene anche l’elicottero

L’anziano, ritrovato e recuperato, è stato trasportato in codice giallo al San Martino

Complicate operazioni di recupero di un cercatore di funghi sul monte Penna a Santo Stefano D’Aveto. L’uomo di 77 anni, stamane, durante una battuta di ricerca è scivolato finendo la sua caduta in un dirupo. Gli elisoccorritori VF, in collaborazione con la squadra VVF di Chiavari e il Soccorso Alpino, hanno raggiunto l’uomo calandosi con tecniche alpinistiche. Il recupero è risultato molto complicato a cause della verticalità della zona dove è caduto l’uomo e dalla fitta vegetazione.

Per permettere la verriccellata con l’elicottero si è reso necessario liberare una parte della boscaglia dagli alberi. Nel frattempo l’elicottero aveva atteso a Spingarda, sopra Pratomollo. Issato a bordo è stato trasportato all’ospedale San Martino.

