Regata delle Repubbliche Marinare, a Pisa, a sorpresa, Genova vince con un equipaggio di giovani

A parte il capovoga, Lorenzo Gaione, gli altri vogatori erano tutti alla prima esperienza, ma nel corso degli anni hanno maturato competenze internazionali partecipando a mondiali, europei e vincendo campionati italiani. Sull’armo genovese anche alcuni under 23. Seconda Venezia, terza Pisa, quarta Amalfi

Si è svolta oggi a Pisa la 67ª regata delle antiche repubbliche marinare. L’equipaggio della croce di San Giorgio non ha potuto contare sulla presenza degli atleti olimpici, che a fine settembre saranno impegnati nel mondiale assoluto di canottaggio.

Ad accompagnare gli equipaggi, insieme al corteo storico, è stata l’assessore comunale allo Sport e presidente del Comitato cittadino di regata Alessandra Bianchi.

Sul galeone bianco di Genova sono saliti giovani atleti appartenenti alle società di canottaggio genovesi: il capovoga, Lorenzo Gaione è un veterano dell’equipaggio e, fino a luglio, era inserito nel gruppo olimpico. Anche il prodiere Giacomo Costa e il numero 5 Edoardo Marchetti, sono alla quarta edizione consecutiva. Nel loro palmares vantano numerosi titoli italiani e due titoli di campioni del mondo di costal rowing.

Al numero 2 Guglielmo Melegari, il più giovane del gruppo ma già capace di arrivare quarto al mondiale juniores dello scorso luglio insieme a Martino Cappagli (numero 7).

Nella parte centrale della barca, in sala macchine, troviamo al numero 3 Edoardo Rocchi, vice campione del mondo junior a Tokyo nel 2019 e partecipante, quest’anno, al mondiale under 23. Al numero 4 un genovese che vive alla Spezia e, nonostante voghi da poco più di un anno, è già inserito tra le possibili promesse del canottaggio italiano. Al numero 6 un altro ragazzo della nazionale under 23: Andrea Licatalosi, vice campione del mondo nella categoria juniores lo scorso anno.

Nel difficile campo toscano, la direzione è stata affidata al timoniere Alessandro Calder, due volte campione del mondo di costal rowing, tra il 2018 e il 2019. Le riserve saranno Riccardo Corsinovi, Luca Carozzino e Michele Maspero.

Nella regata dimostrativa di sabato 10, per la prima volta a difendere i colori della città c’i sarà’è stato un equipaggio interamente femminile con ragazze di taratura internazionale come Ludovica Costa e Sofia Tanghetti, campionesse del mondo nel 2019, oltre a Ilaria Bavazzano, pluricampionessa italiana e campionessa europea nel canottaggio a sedile fisso.

Nel nuovo staff tecnico, ad affiancare il veterano Enzo Mancuso ci sarà l’olimpionico Giovanni Calabrese, medaglia di bronzo a Sidney 2000 insieme a Giulio Basso, direttore tecnico del college remiero universitario federale di Pra’.

Ecco l’equipaggio maschile:

timoniere Alessandro Calder

1. Lorenzo Gaione

2. Guglielmo Melegari

3. Edoardo Rocchi

4. Nicolò Pucci

5. Edoardo Marchetti

6. Andrea Licatalosi

7. Martino Cappagli

8. Giacomo Costa

Riserve: Riccardo Corsinovi, Luca Carrozzino, Michele Maspero

E quello femminile:

timoniere Alessandro Calder

1. Maria Ludovica Costa

2. Silvia Tripi

3. Ilaria Bavazzano

4. Alice Mancuso

5. Giada Masini

6. Martina Fanfani

7. Valentina Cacciacarne

9. Sofia Tanghetti

Riserve: Aurora Cavolata, Alessia Della Fazia, Anna Greco, Elisa Dioguardi.

Allenatori: Giulio Basso, Giovanni Calabrese, Enzo Mancuso

