Domani a Staglieno la Giornata della Memoria della Polizia locale

L’iniziativa, organizzata dal sindacati Sulpl, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Domani, 12 settembre 2022 sarà celebrata a Genova, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nel cimitero monumentale di Staglieno, la toccante Giornata della Memoria della Polizia Locale Italiana organizzata dal Sulpl, per commemorare tutti i colleghi caduti o assassinati nell’adempimento del Dovere e in difesa dei cittadini, dal 12 settembre 1943 (eccidio di Barletta) ad oggi.

«Per il nostro Sindacato maggiormente rappresentativo degli oltre 50.000 uomini e donne in Divisa, la Giornata della Memoria è divenuta un appuntamento irrinunciabile per non dimenticare i nostri Colleghi morti in servizio» dicono al sindacato-

Alla presenza delle autorità cittadine e delle rappresentanze della Polizia Locale d’Italia, sarà celebrata la Santa Messa nella Cappella dei Suffragi (Pantheon) e deposta la corona ai piedi del Monumento ai Caduti della Polizia Locale nel viale degli Eroi.

