Venerdì sera party anni ’80 alla Rotonda di Carignano

Gli organizzatori: «Una festa per il quartiere e per la città. Ingresso libero, cocktail, food, musica su vinile. Si comincia alle 18 e si chiude allo scoccare della mezzanotte»



«Gli anni ‘80 rappresentano il periodo più bello nei ricordi dei ragazzi della “Generazione X” in questo party riaffioreranno tutte quelle emozioni attraverso la musica pop, dance, rock, new wave, pubblicata tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1989» dicono gli organizzatori.

L’evento, con ingresso libero, cocktail, food, musica su vinile, comincia alle 18 e si conclude allo scoccare della mezzanotte.

Orario 18:00 / 23:59

Il programma

• LOLITA (Live music, rock e new wave)

• Dj Alfredo Biagini (dj set in VINILE!!)

• Dj Fabrizio Valenza (cialtronate e roba da ridere)

La parte “drink” è curata dal Chiosco della Rotonda mentre per la parte food troverete quattro isole del gusto by FOKACCIA 100% con Amatriciana in show cooking, mozzarella di bufala campana, conetti di acciughe fritte e hamburger.

La scaletta musicale della serata:

• 18:00 Warm up pop internazionale e canterino (musica italiana anni ‘80 by Dj Valenza) + Warm up ’80 (by Dj Alfredo Biagini)

• 19:00 Soundcheck LOLITA + breve live aperitivo

• 20:00 Dj Alfredo Biagini (dance & pop ‘80 in vinile) + Sigle cartoni animati e serie tv by Dj Valenza

• 21:15 LOLITA Live / Rock-New Wave ‘80 revisited

• 22:45 Back to back dj’s Biagini & Valenza dance ‘80

• 23:30 Lenti limonanti di fine serata e gioco della bottiglia

Dedicato a tutti coloro che nei magnifici anni ’80 hanno frequentato Shalom, Maddox, Vanilla, La Soffitta, Anyway, Atmosphere, Frantosio, Paips, Excalibur, Borderline, Diva, Palace, Betatron, Studio 55, Calladium, Xenox

Informazioni e prenotazioni al 349 604 4612

IMPORTANTE:

Posteggi auto in zona Piazzale Kennedy, Marina Park, Mura delle Cappuccine, Acquasola, Ponte Monumentale.

