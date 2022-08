Auto a fuoco in via Quarto, senso unico alternato sul lato monte

Un’auto è andata a fuoco questa mattina, poco prima delle 9, all’altezza dei bagni Europa. La strada è stata chiusa e poi parzialmente riaperta

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata riaperta al transito con istituzione senso unico alternato lato monte.

Non ci sarebbero feriti o intossicati.

La vettura era in transito e l’autista, vedendo svilupparsi del fumo dal cofano, ha prontamente parcheggiato mettendosi in salvo e senza coinvolgere altri veicoli. La strada è stata chiusa dalla Polizia locale il tempo necessario allo spegnimento in sicurezza effettuato dai Vigili del fuoco.

