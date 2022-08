Segnaletica e transenne da giugno, ma i lavori non cominciano. La denuncia di un lettore

Via Macaggi, le transenne non bastano a risolvere i problemi. Legalmente, con la segnalazione a norma l’Amministrazione è al riparo dai guai, e in più si tratta di scavi di terzi, ma i disagi e i potenziali pericoli per automobilisti e motociclisti restano

«In via Macaggi, all’uscita dalla Galleria Colombo, la segnaletica è stata posizionata nel mese di giugno e mai che si sia visto un operaio. Tra l’altro in curva ed uscita galleria potenzialmente pericolosa» a segnalarlo è un lettore, impegnato in una pubblica assistenza. Anche i mezzi di soccorso, che procedono velocemente in emergenza, si trovano davanti queste barriere.

Gli scavi, si legge sulla transenna, sono “di terzi”, cioè non del Comune. Ma la sicurezza stradale resta compito dell’Amministrazione. Possibile che non ci sia modo di incentivare la chiusura del cantiere o, quantomeno, l’inizio dei lavori o il ripristino delle condizioni di viabilità: i cittadini dicono di non aver mai visto nessuno a lavorare lì.

