Sabato 3 settembre il primo Miglio Marino di Quinto al Mare

Parteciperanno circa 200 atleti tra amatori – master e agonisti

Sabato 3 settembre si svolgerà il primo Miglio Marino di Quinto al Mare, competizione in acque libere organizzato in collaborazione tra Genova Nuoto My Sport e Lega Navale italiana sezione di Quinto, collaborazione nata per permettere agli atleti in acque libere del Genova Nuoto di svolgere allenamenti in mare in massima sicurezza e con strutture necessarie per prepararsi al meglio per le competizioni nazionali.

Questo sodalizio sportivo è stato molto produttivo a seguito dei risultati agonistici nella stagione 2021/2022. Due atleti del Genova Nuoto, Filippo Rinaldi e Ludovica Terlizzi, si sono qualificati per gli Europei juniores di Setubal. Ludovica Terlizzi, inoltre, si è qualificata per i Mondiali giovanili di settembre.

Il Miglio Marino del Genova Nuoto – LNI Quinto si svolgerà sabato 3 settembre, ad oggi la partecipazione è di circa 200 atleti tra amatori – master e agonisti. “E’ un numero che ci inorgoglisce considerando la sua prima uscita sul calendario nazionale, è un numero che potrebbe ulteriormente aumentare visto che le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno lunedì 29 a mezzanotte” affermano gli organizzatori.

La giornata di gare vedrà impegnati gli amatori alle ore 10.00 mentre la partenza per agonisti e master si svolgerà alle ore 12.00. La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti la LNI, via Majorana a Quinto, con il patrocinio del Comune di Genova, del Municipio Levante e del Comitato Regionale della FIN Liguria.

