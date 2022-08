Cerca di forzare degli scooter ma viene beccato: arrestato dalla Polizia di Stato

È successo in corso Monte Grappa alle 23:45. In manette un 43enne

Si stava aggirando con fare sospetto fra gli scooter parcheggiati in corso Monte Grappa, quando l’atteggiamento losco dell’uomo ha attirato l’attenzione di uno dei residenti della zona, che lo ha adocchiato mentre era intento a salire su uno degli scooter ed era riuscito ad accenderne il quadro forzandone la serratura. Ormai sicuro delle intenzioni del ladro, l’uomo gli ha intimato di fermarsi, almeno apparentemente con successo; ma l’autore del reato dopo qualche minuto ha ripreso a manomettere gli scooter, forzandone anche bauliera e sottosella. A questo punto il residente ha deciso di chiamare il 112, descrivendo dettagliatamente il ladro e seguendone le operazioni dal poggiolo. Gli agenti delle volanti sono giunti celermente sul posto e lo hanno fermato, mentre dall’alto, l’uomo, sempre intento ad osservare la scena, confermava agli operatori che si trattava con certezza del ladro. I poliziotti, a seguito di un controllo, hanno confermato i fatti osservando che tre scooter erano stati visibilmente manomessi, e che l’uomo che avevano fermato era in possesso di una metà di forbicine da unghie che aveva utilizzato per forzare gli scooter.

Il 43enne è stato identificato ed accompagnato in Questura, dove è stato arrestato per furto aggravato.

