Caschi rubati a raffica, 17 sequestrati dalla Pl. Appello ai proprietari

I caschi sono in custodia al Nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro a cui i proprietari possono rivolgersi per riaverli e, se non lo hanno fatto, per presentare denuncia

Sono ben 17 i caschi da motocicletta sequestrati dalla Polizia locale in centro storico. Ci sarebbero alcuni balordi che avrebbero deciso di sbarcare il lunario rubando di “elmetti” da moto per poi rivenderli a una decina di euro.

Non tutti denunciano il furto del casco e la quasi totalità dei derubati dispera di ritrovare il proprio. Il nucleo dell’Unità territoriale Centro stanno cercando i proprietari di quelli già sequestrati. Per riottenere il proprio basta presentarsi con la denuncia già fatta o andare a sporgerla presso la sede della Pl per appuntamento lasciando il proprio recapito al 010/5575502 o scrivendo alla mail plunitaterritorialecentro@comune.genova.it. Verranno ricontattati dal gruppo che se ne occupa.

