Spacciatore arrestato dai Carabinieri a Sampierdarena

È successo in vico Uziel, uno stretto carruggio tra via Buranello e via Sampierdarena

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova – Centro, durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne gravato da pregiudizi di polizia. Il soggetto, in vico Uziel, fermato per un controllo identificativo, perquisito è stato trovato in possesso di grammi 100 di hashish e di 100 euro circa, provento dell’illecita attività. L’arrestato sarà processato con rito direttissimo.

