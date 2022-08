Ennesimo pedone investito: 54enne travolto in via Buozzi

È successo poco dopo la mezzanotte. I soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica. Fortunatamente, poi, le condizioni dell’uomo erano meno gravi del previsto

Sono intervenute l’auto medica Golf4 e un’ambulanza della Misericordia, inviate dal 118. Il ferito, che nell’incidente ha riportato un trauma cranico, è stato portato al San Martino in codice giallo, di media gravità.

Sul posto la Polizia locale del turno serale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

