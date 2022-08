Continua l’assalto dei turisti: fila per entrare all’Acquario e coda di auto in via Gramsci

I visitatori attendono che si liberino posti nei parcheggi dove lasciare l’auto e accedere alle vasche della Nave Italia

Italiani e stranieri, soprattutto – com’è ovvio – famiglie in coda per visitare l’Acquario. La giornata non meteorologicamente propizia alla permanenza in spiaggia a convinto molti a muoversi dalle riviere in direzione di Genova dove la prima calamita turistica rimane la struttura nel Porto Antico. Inevitabilmente rallentata la viabilità in zona.

Le auto dei vacanzieri si aggiungono al normale traffico sulle autostrade. Alle 11:54 si registra coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova.

Di diversa natura la coda sulla A12: 5 km tra Recco e Chiavari per lavori.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...