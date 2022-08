Visita guidata “Vietato ai Minori, donne di Vita e di malavita”

Genova riletta attraverso la storia del peccato. Il costo è di 5 euro più 2 euro di diritti di prevendita. Evento realizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova, Direzione Cultura. Ecco come prenotare

Appuntamento domenica 4 settembre dalle ore 17:30. «Un tour molto particolare in cui si riscopre Genova attraverso i suoi vizi che, talvolta profumano di virtù. Scopriremo la storia della professione più antica del mondo dagli albori dei tempi ai giorni nostri – dicono gli organizzatori, Fondazione Amon ed Explora Genova -. Dalla Genova romana alla legge Merlin, ogni carruggio o piazzetta ci racconterà aneddoti curiosi, malinconici e talvolta divertenti. Il postribolo pubblico del XV Secolo e le case chiuse di più recente memoria: chi ci viveva, chi le frequentava, come funzionavano. Un percorso inedito e interessante, che, senza mai scadere nel volgare, rispecchia una seria analisi storica supportata da molti, moltissimi pettegolezzi; che ci permette di conoscere, in modo lieve e garbato, un aspetto della vita che solo l’ipocrisia nasconde. Ripercorreremo quei luoghi che sono stati teatro di piccoli inganni, dove fino a poco tempo fa, sotto gli occhi di tutti, si esercitava il gioco d’azzardo. Vi racconteremo, anche con performance attoriali, gli aneddoti più divertenti e le curiosità legate ad un mondo che oggi non c’è più».

La visita è tenuta dalle guide turistiche abilitate di Explora Genova affiancate in questo percorso dall’esperto di leggende e aneddoti del Circolo Culturale Fondazione Amon APS Marco Alex Pepé, partecipano Ivaldo Castellani, Lucia Vita e Claudio Rosa De Martino.

I posti sono limitati.

Quota di partecipazione euro 5,00 + euro 2,00 diritti di prenotazione

per prenotare: https://www.exploratour.it/prodotto/alla-scoperta-della-superba/

Per ulteriori informazioni: fondazioneamon@live.it

Il titolo del tour ha uno scopo puramente promozionale, nulla contrario alla morale è proposto durante la visita, tuttavia si potrà adoperare un linguaggio colorito, non adatto ai bambini.

