Meteo Aeronautica: tempo in miglioramento. Domani sarà nuvoloso e per giovedì sono previsti temporali

Oggi diffondiamo il meteo dell’Aeronautica Militare perché alle 10:00 le previsioni dell’agenzia regionale Arpal per oggi e per i prossimi giorni non sono ancora disponibili nonostante ci sia un allerta meteo in atto. Sì, lo sappiamo che nel momento in cui pubblichiamo splende il sole, nonostante un po’ di foschia, ma secondo il servizio meteo dell’Aeronautica c’è un 30% di possibilità di piogge e, alle 14, di temporali su Genova

Oggi, 16 agosto

Sulla Liguria e lungo le zone alpine e prealpine addensamenti nuvolosi associati a locali piogge, ma con la tendenza a miglioramento.

La temperatura prevista per oggi a Genova è tra i 24 e i 26 gradi. La probabilità di pioggia fino alle 17 è del 30%. Probabilità di temporali verso le 14 al 30%.

Domani, 17 agosto

Cielo molto nuvoloso al nord-ovest con nubi in graduale estensione dal pomeriggio anche alle restanti regioni, seppur con nuvolosità meno consistente sull’Emilia Romagna; alle nubi saranno associati rovesci e temporali sparsi eccezion fatta per Emilia Romagna e Triveneto dove i fenomeni saranno per lo più a carattere di pioggia e solo localmente di rovescio. Le precipitazioni potranno divenire localmente intense dalle ore pomeridiane sul Nord Ovest e sulla Lombardia.

Giovedì 18 agosto

Marcato maltempo al nord e sulla Toscana, con rovesci o temporali, diffusi ed intensi in special modo sulle regioni alpine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...